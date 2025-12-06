Logo
Large banner

Ана Ивановић се вратила старој љубави

Извор:

Агенције

06.12.2025

16:54

Коментари:

0
Ана Ивановић се вратила старој љубави
Фото: Instagram/@anaivanovic/screenshot

Ана Ивановић се често оглашава на друштвеним мрежама и свака њена објава привлачи велику пажњу.

Тако је било и овога пута.

Некадашња шампионка Ролан Гароса се вратила старој љубави од које никада није могла да побјегне, а то је тенис.

Српкиња је на свом Инстаграму објавила фотографију са рекетом.

Душан Васиљевић

Занимљивости

Мистерија у Александровцу: Душан нашао ''крушку'' од 3 килограма

Иако је прошло девет година од како је завршила каријеру, Ана је остала активна.

"То је страст, не само спорт", написала је Ана.

Подсјетимо, Ивановићева је у мају ове године први пут заиграла тенис након пензионисања и то на егзибиционом турниру у Женеви.

Подијели:

Тагови:

Ана Ивановић

tenis

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

Свијет

Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

1 ч

0
Троструко убиство у Чачку

Хроника

Мрачна прошлост куће у Чачку у којој је син убио родитеље па себе

1 ч

0
Ухваћен осумњичени за убиство труднице у Хрватској

Регион

Ухваћен осумњичени за убиство труднице у Хрватској

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Данила живог запалили: Нови детаљи убиства сина политичара

2 ч

0

Више из рубрике

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

Тенис

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

2 д

0
''Ђоковић никада неће оборити мој рекорд од 64 Грен слема''

Тенис

''Ђоковић никада неће оборити мој рекорд од 64 Грен слема''

3 д

2
Бомба у свијету тениса: Враћа се једна од највећих легенди

Тенис

Бомба у свијету тениса: Враћа се једна од највећих легенди

3 д

0
Крај љубавне бајке: Ана Ивановић предала папире за развод од Швајнија

Тенис

Крај љубавне бајке: Ана Ивановић предала папире за развод од Швајнија

4 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

17

56

Питбул усмртио бебу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner