Ана Ивановић се вратила старој љубави

06.12.2025
16:54
Ана Ивановић се често оглашава на друштвеним мрежама и свака њена објава привлачи велику пажњу.
Тако је било и овога пута.
Некадашња шампионка Ролан Гароса се вратила старој љубави од које никада није могла да побјегне, а то је тенис.
Српкиња је на свом Инстаграму објавила фотографију са рекетом.
Иако је прошло девет година од како је завршила каријеру, Ана је остала активна.
"То је страст, не само спорт", написала је Ана.
Подсјетимо, Ивановићева је у мају ове године први пут заиграла тенис након пензионисања и то на егзибиционом турниру у Женеви.
