Бомба у свијету тениса: Враћа се једна од највећих легенди

02.12.2025
19:13
Америчка тенисерка Серена Вилијамс, освајачица 23 Грен слем титуле, поднијела је документацију којом покреће повратак на терен 2026. године.
Серена (44) посљедњи пут је играла на УС опену 2022, гдје је побиједила у два меча, прије него што је у трећој рунди изгубила од Ајле Томљановић.
Тај пораз догодио се 2. септембра, а само дан касније, Серена је поднијела захтјев за званично пензионисање Међународној агенцији за интегритет тениса, што је значило да више неће морати свакодневно да открива гдје се налази ради насумичног тестирања на допинг.
Вилијамс је имала намјеру и раније да се врати, у Њујорку ове године, да игра дубл са Венус, али такав спонтани повратак, у кратком року, није дозвољен.
Серена се у октобру нашла на регистрованој ИТИА листи за тестирање, након вишегодишње паузе. На тај начин, на добром је путу да се врати до априла 2026, како би прошло шест мјесеци.
Вилијамс је у каријери освојила 23 Грен слем титуле, а 319 недјеља провела је на врху ВТА листе.
