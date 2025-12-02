Била је незаустављива, али један инцидент је све промијенио

Извор:
Моника Селеш, рођена 2. децембра 1973. у Новом Саду, била је тениско чудо – тинејџерка која је освојила свет спорта. До 1993. године освојила је осам гренд слем титула и чинило се да ће оборити све рекорде. Али те године, на врхунцу каријере, шокантни напад у Хамбургу заувијек јој је промијенио живот.
Моника, Мађарица рођена у тадашњој Југославији, почела је да тренира код свог оца Кароља Селеша. Са 16 година постала је најмлађа побједница Ролан Гароса (1990), а само годину дана касније била је рангирана као број један на ВТА ранг листи. Њен препознатљив стил – ударци са обе стране, агресивна игра и снажан карактер – учинили су је незаустављивом.
До 1993. године освојила је осам гренд слем турнира: четири Аустралијан опена, три Ролан Гароса и један УС опен. У финалу је често доминирала над најбољим противницама, укључујући и легендарну Штефи Граф.
Напад који је шокирао свијет
На ВТА турниру у Хамбургу, 30. априла 1993. године, током четвртфинала против Магдалене Малејеве, Моника је водила са 6:4, 4:3 и седела је на клупи током паузе. Тада јој је са трибина пришао 38-годишњи Немац Гинтер Пархе и зарио јој нож дуг 23 цм у леђа, између лопатица.
Публика је била шокирана. Нападача су савладали припадници обезбјеђења, али је обезбјеђење турнира касније критиковано због тога што није пружило адекватну заштиту играчима. Срећом, рана је била неколико центиметара од њене кичме и она се физички релативно брзо опоравила.
Ко је био Гинтер Пархе?
Парче је био ментално нестабилан човјек, опседнут Штефи Граф. Веровао је да Моника спречава његову фавориткињу да поново постане свјетски број један. Три дана прије напада, напустио је свој дом са 3.000 марака и кухињским ножем – са јасним планом.
Суд га је прогласио дјелимично неурачунљивим и осудио на условну казну са обавезним психијатријским лијечењем. Никада није одслужио затворску казну, што је изазвало негодовање Монике и спортске јавности. Парше је преминуо 2022. године у 68. години, у дому за старе у Нордхаузену.
Физичке, али још више психолошке посљедице
Иако рана није била смртоносна, Моника је патила од тешких психолошких посљедица: ПТСП-а, несанице, депресије и анксиозности. У својој аутобиографији признала је да је мјесецима била закључана у својој соби, у сталном страху. Годинама се борила и са поремећајем у исхрани, док је њен отац у то вријеме био тешко болестан.
Вратила се на терен 1995. године, након двогодишње паузе, али никада није постигла своју некадашњу доминацију. Међутим, 1996. године освојила је још један гренд слем – Аустралијан опен – свој девети и посљедњи. До краја каријере, сакупила је 53 титуле у синглу и зарадила скоро 15 милиона долара.
Шта је могло бити...
Напад у Хамбургу је неповратно променио ток женског тениса. Крис Еверт је 2016. године рекла да би, да није било напада, Моника вјероватно надмашила рекорде Штефи Граф, а можда чак и Серене. ВТА је тада разматрала замрзавање њеног првог мјеста на ранг листи, али је приједлог одбијен – већина играчица је била против тога, са изузетком Габријеле Сабатини.
Моника је постала држављанка САД 1994. године и повукла се из тениса 2003. године. Живи у САД и верила се за милијардера Тома Голисана 2014. године. Посветила се писању и објавила је књиге за младе људе инспирисане свијетом тениса. У интервјуима је истицала како је научила да живи са траумом, иако је никада није потпуно оставила иза себе.
