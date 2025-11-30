Logo
Познати тенисер објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"

30.11.2025

10:45

Коментари:

1
Познати тенисер објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"
Фото: Pixabay

Млади швајцарски тенисер Мика Брунолд (21), тренутно 307. играч свијета, саопштио је у суботу, 29. новембра, да је геј, што је изазвало велики број реакција и честитки из међународне тениске заједнице.

Брунолд, рођен 2. октобра 2004. у Винтертуру, тек је на почетку професионалне каријере. Његов најбољи пласман на АТП листи био је 289. мјесто у августу ове године. Висок 1,91 метар, још увијек није дебитовао на АТП сингл туру, али је одиграо два меча у дубл конкуренцији и освојио три ИТФ титуле у синглу и једну у дублу.

У објави на Инстаграму, која је прикупила скоро 4.000 лајкова, Брунолд је навео да је дуго размишљао о тренутку када ће подијелити ову вијест са јавношћу.

''Одлучио сам да отворено кажем да сам геј. То није само питање љубави према истом полу, то је и суочавање са страхом од неприхватања и осјећајем различитости. Сада сам поносан на то ко сам'', написао је Брунолд.

Нагласио је да се нада да ће његов иступ помоћи већем отварању тема о ЛГБТ спортистима.

- У идеалном свијету не бисмо морали да дајемо оваква саопштења.

Арина Сабаленка

Тенис

Арина Сабаленка у изазовном издању

Подршку су му у коментарима пружили бројни тенисери и тенисерке, међу њима Мика Ева Лис, Викторија Голубиц и Дестане Аиава, док је некадашња свјетска број 1 Ким Клајстерс оставила емотикон срца. Честитке је упутио и Дарен Кејхил, бивши тренер Симоне Халеп.

Брунолд је поручио да му огромну снагу даје подршка људи из окружења:

- Без вас, не бих био особа која сам данас.

(Телеграф.рс)

Коментари (1)
