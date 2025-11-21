"Стефан Ђоковић не треба да постане професионални тенисер"

Он је рекао да је Новак изговорио једну веома паметну реченицу.

- Прошле недјеље, у подкасту Пирса Моргана, Новак је изговорио нешто невјероватно мудро о свом сину, који има ‘добре тениске гене’ и велику страст према спорту: "Желим да му будем отац. Не желим да му будем тренер". Мислим да то треба да чује сваки родитељ чије се дјете бави спортом.

Ипак, Муратоглу сматра да Стефан никад не би требало да буде тенисер.

- Када бих давао савјет његовом сину, никада му не бих препоручио да покуша да постане професионални тенисер. Не зато што није талентован, већ зато што је планина на коју мора да се попне готово нереална. Роналдов син има исти проблем. Када ти је отац најбољи у историји, најбољи фудбалер свих времена, немогуће је да не изгледаш лошије у поређењу с њим. Зашто бирати пут на којем ће те поређење пратити сваког дана?

Каже Муратоглу и да је свакако потребно да му Новак пружи безусловну подршку.

- Постоји милион начина да успеш у животу, не само тенис - и не би то требало да кажем као тениски тренер, али истина је. Ако, ипак, Новаков син изабере овај пут, онда је Новакова филозофија потпуно исправна: пружити му 100% подршке. Вјеровати у њега. Бити уз њега. Али га не тренирати. Наравно, постоје изузеци - али управо зато се и зову изузеци. То је мисија сваког родитеља. Јер тренирање није исто што и подршка. Тренирање значи да и ти сам улазиш у арену. А већина родитеља који тренирају своју дјецу не раде то због дјеце, већ зато што желе да и сами буду дио приче. Али нису обучени за то. Немају дистанцу, искуство нити емотивну одвојеност која је потребна.

Он никад није тренирао своју дјецу.

- И сам сам то проживио. Моја дјеца играју тенис и врло рано сам одлучио да их никада нећу тренирати. Не зато што не знам како, већ зато што то није оно што им треба од мене. Потребни су им емоционална стабилност, безусловна подршка и вјера - каже Муратоглу.

(телеграф)