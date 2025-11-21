Logo
Данас у већини предјела снијег

Извор:

СРНА

21.11.2025

08:13

Данас у већини предјела снијег
Фото: Tanjug / AP

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно са падавинама, а у западним подручјима очекује се формирање сњежног покривача.

У већини предјела падаће сусњежица и снијег уз формирање сњежног покривача, а на југу киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

До вечери се очекује од пет до 15 центиметара снијега у нижим предјелима на западу, а у вишим предјелима и до 30 центиметара.

Најмање снијега биће на сјевероистоку - у Семберији и Посавини, гдје се неће формирати сњежни покривач.

Јаче падавине уз даљи раст сњежног покривача наставиће се и у ноћи ка суботи.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини у првом дијелу дана умјерен до јак јужни, а у другом дијелу дана умјерен до јак сјеверни.

Козара снијег

Друштво

Опрез: Коловози клизави и заснијежени

Температура ваздуха биће од два до девет, на југу до 15 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Кнежево, Мркоњић Град, Бихаћ, Дрвар нула, Бањалука, Приједор, Нови Град, Сански Мост, Јајце и Бјелашница један, Бугојно и Градачац три, Бијељина, Рудо, Добој и Тузла четири, Хан Пијесак и Вишеград пет, Чемерно и Сребреница шест, Соколац седам, Гацко, Калиновик и Сарајево осам, Требиње 11, Билећа 12 и Мостар 14 степени Целзијусових.

Највише падавина у протекла 24 часа регистровано је у Мркоњић Граду, Новом Граду - 30 литара по метру квадратном, Приједору 27, Бањалуци, 25, Кнежеву 24.

У Кнежеву је јутрос забиљежено седам центиметара снијега, Мркоњић Граду шест, а у Новом Граду четири.

