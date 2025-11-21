Logo
Данас је Аранђеловдан: Вјерује се да архангел Михаило у часу смрти узима људску душу

Извор:

Информер

21.11.2025

06:55

Коментари:

0
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Сабор Светог Архангела Михаила, у народу познатом као Аранђеловдан.

Аранђеловдан је посвећен архангелу Михаилу, предводнику војске анђела, бестелесних сила добра које су учествовале у стварању свијета.

Архангел Михаило на православним иконама представљен је како у десној руци држи копље којим побјеђује Луцифера, а у лијевој палмову гранчицу, а сматра се чуварем вјере православне и борцем против јереси.

Анђели су духовна, бестелесна бића, који извршавају Божју промисао, има их много и према хијерархији подељени су у девет рангова или чинова. Највиши међу анђелима су седморица арханђела, међу којима је Михаило, који има још и титулу архистратига, по којем је овај празник добио име.

policija njemacka

Свијет

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

У строгој анђеоској хијерархији, гдје влада савршена једнодушност у послушности нижих чинова вишим, за војводу је изабран архангел Михаило, јер је својим дјеловањем спасао многе анђеле отпале од Бога, које је Луцифер повукао са собом у пропаст.

Увијек се јављао на мјестима на којима се јављала и Богородица, тако да представља небеску силу и заштиту на земљи.

Сабор Светог Архангела Михаила уписан је у црквеном календару црвеним словом и веома је поштован међу православним хришћанима. Обиљежава се 21. новембра по грегоријанског календару (8. новембра по јулијанском) у знак сјећања на једног од анђела који су се са војском свих анђела супротставили силама зла.

На иконама се арханђео Михаило представља и са крилима, у војводској одежди, са мачем у једној и кантаром у другој руци, јер према народном вјеровању, он у часу смрти узима људску душу.

Постоји вјеровање и обичај код многих хришћана који славе Светог Михаила да се, пошто га сматрају живим свјетитељем, не спрема жито, што је неоправдано и нетачно. Неопходно је припремити жито за славу, јер се жито припрема за душе предака, а не за душу свеца, који је пред Богом жив.

Аранђеловдан је једна од најчешћих српских слава, а да ли ће трпеза бити посна или мрсна, зависи од тога на који дан пада. Уколико пада у сриједу или петак као што је то ове године, онда се спрема посна трпеза. Аранђеловдан је слава манастира Грабовац и заштитник лозе Немањића.

(информер)

