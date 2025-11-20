Веће пензије од јануара

Извор:
Влада Републике Српске чини све да побољша услове за пензионере, да очува социјални статус. Управо због тога ове године пензије су у два наврата повећаване,а наставиће се и у наредној години, каже Милорад Додик предсједник СНСД-а.
"Сваке године у јануару усклађујемо пензије са плата, инфлацијом потрошачком корпом, и у јануару ће бити усклађена пензија са 6,25 посто 01,43 РЕЗ 03,33 покушавамо да успијемо да у децембру осигурамо исплату децембарске пензије а крајем децембарске исплатимо и децембарску пред празнике нова година и божић православни", изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Из републичког Удружења пензионера поручују да је сарадња са Владом Српске добра и да им омогућава да проводе активности широм Републике Српске.
"Пензије се редовно сервисирају од 2016 сваког првог јануара усклађују у складу са растом потрошачких цијена и просјечне плате а и ванредно смо их усклађивали", рекао је предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић.
Влада и Кабинет предсједника омогућили су програм бањске рехабилитације пензионера које је ове године искористио око 4.500 пензионера, а план је да наредне године 6.000 пензионера једном седмично бесплатно користи бање у Српској.
