Додик: Настављамо да се боримо за циљеве Српске

Извор:
АТВ
20.11.2025
18:50
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је вечерас на завршној предизборној трибини СНСД-а у Бањалуци да наставља да се бори за циљеве Републике Српске.
"Синиша Каран, завршиће овај народни мандат у наредних годину дана, а увијек је био ту када је тешко, када је изазовно, попут референдума о Дану Републике Српске", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је истакао да очекује да ће Бањалука гласати за Синишу Карана, a они који дају глас другом, директно тај глас шаљу у Сарајево Шмиту.
Он је нагласио да сви имају право на своје мишљење, али да на изборима сви морају да брину о Српској.
"Остајем овдје да се борим за циљеве Српске. А Синишина побједа биће моја побједа. Наставићемо даље у смислу развоја Српске, јер ће ова борба за Републику бити дуга и тешка. Успјех ћемо мјерити на крају", рекао је Додик.
Додик је истакао да је БиХ једно морање које не даје сигурност.
"Та БиХ послије овога свега не може наћи унутрашњу хемију и вјечито ће бити морање на штету свих. Слобода је једино српска национална држава. Политика је тежак пут и само народ који има своје политике може да рачуна на своју сигурност. Нема успјешне државе без јаких лидера и увијек је у проблему ако није тако", истакао је Додик.
Додик је истакао да неки страни и други фактори очекују да он одустане, али да су погријешили.
Он је захвалио коалиционим партнерима за подршку политикама СНСД-а.
