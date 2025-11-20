Logo
Цвијановић: Полиција штит, ослонац и гаранција безбједности сваког грађанина Српске

20.11.2025

17:38

Цвијановић: Полиција штит, ослонац и гаранција безбједности сваког грађанина Српске
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова Републике Српске - Светог архангела Михаила, упутила је честитку министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а Републике Српске.

- Поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова Републике Српске - Светог архангела Михаила, упућујем вам срдачне честитке, уз захвалност за одговорност, посвећеност и пожртвованост коју свакодневно показујете - навела је Цвијановићева у честитки.

Она је поручила да Полиција није само институција, већ и штит, ослонац и гаранција безбједности сваког грађанина Републике Српске.

- Ваша улога је незамјењива у очувању јавног реда и мира и заштити уставног поретка. Управо зато повјерење које уживате у народу представља највеће признање вашег рада и професионализма - истакла је Цвијановићева.

Она је подсјетила да се на дан крсне славе МУП-а - Светог архангела Михаила, заштитника храбрих и праведних, са посебним пијететом сјећамо свих припадника полиције у Одбрамбено-отаџбинском рату који су положили животе у одбрани Републике Српске.

- Срећна крсна слава, нека вам донесе здравље, снагу, професионални и лични успјех - поручила је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

