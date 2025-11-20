Размјена иницијатива и искустава унаприједиће рад МУП-а Српске и Русије

20.11.2025
На састанку делегација Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Главне управе МУП-а Руске Федерације за град Москву договорене су иницијативе и размјене искустава које ће да допринесу унапређењу рада министарстава, а које су у складу са Меморандумом о разумијевању потписаним 2015. године.
Делегацију Главне управе МУП-а Руске Федерације за град Москву данас су примили министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић.
На састанку је констатовано да је сарадња МУП-а Републике Српске са Главном управом МУП-а Руске Федерације за град Москву на изузетном нивоу, саопштено је из МУП-а Републике Српске.
Делегација Главне управе МУП-а Руске Федерације за град Москву борави у службеној посјети МУП-у Српске поводом крсне славе Министарства - Светог Архангела Михаила.
Будимир је посебно захвалио делегацији из Русије што се одазвала његовом позиву да присуствују обиљежавању крсне славе МУП-а Републике Српске у Бањалуци, који им је упутио у септембру током посјете Москви.
