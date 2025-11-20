Logo
Размјена иницијатива и искустава унаприједиће рад МУП-а Српске и Русије

20.11.2025

16:09

Размјена иницијатива и искустава унаприједиће рад МУП-а Српске и Русије
Фото: Уступљена фотографија

На састанку делегација Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Главне управе МУП-а Руске Федерације за град Москву договорене су иницијативе и размјене искустава које ће да допринесу унапређењу рада министарстава, а које су у складу са Меморандумом о разумијевању потписаним 2015. године.

Делегацију Главне управе МУП-а Руске Федерације за град Москву данас су примили министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић.

На састанку је констатовано да је сарадња МУП-а Републике Српске са Главном управом МУП-а Руске Федерације за град Москву на изузетном нивоу, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

Ратко Трифуновић

Република Српска

Трифуновић: Редовно усклађивање пензија од доласка СНСД-а на власт

Делегација Главне управе МУП-а Руске Федерације за град Москву борави у службеној посјети МУП-у Српске поводом крсне славе Министарства - Светог Архангела Михаила.

Будимир је посебно захвалио делегацији из Русије што се одазвала његовом позиву да присуствују обиљежавању крсне славе МУП-а Републике Српске у Бањалуци, који им је упутио у септембру током посјете Москви.

