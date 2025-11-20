Додик најавио веће пензије од јануара

Извор:
Пензије у Републици Српској у јануару ће бити повећане за 6,25 одсто, а покушава се осигурати и исплата децембарске пензије пред празнике, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик послије састанка са руководством Удружења пензионера.
Додик је истакао да је Влада чинила све да побољша услове за пензионере, да је рађено у континитету и да су пензије 26 пута повећане.
Када ти народ каже "НЕ", нађи странца који каже "ДА"
"Желимо да очувамо социјални статус пензионера", рекао је Додик након састанка.
Он је напоменуо да је око 4.500 пензионера у овој години користило право на бањско лијечење, а данас су разговарали да то у идућој години буде 6.000 пензионера који би једну седмицу бесплатно користили у бањама у Српској.
"У Српској има 292.000 пензионера, на годишњем нивoу се издваја двије милијарде КМ за пензије, а 167 милиона на мјесечном", навео је Додик.
Састанку су присуствовали премијер Саво Минић, министар финансија Зора Видовић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран, директор Фонда ПИО Младен Милић, те предсједник Удружења пензионера Ратко Трифуновић.
Тренутно на програму