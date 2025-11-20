Исплаћена премија за млијеко у износу од 3,4 милиона КМ

Извор:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило је данас 3.481.087 КМ на име премије за млијеко за септембар и допуну премије за млијеко за ову годину.
Премија за 2.750 корисника подстицаја исплаћена је посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, наводи се у саопштењу ресорног министарства.
Износ исплаћених обавеза по основу премије за млијеко од почетка године (јануар-септембар), односно девет премија износи 28.245.716 КМ, а исплата премије била је редовна и то 20. у мјесецу.
Укупан број корисника је 23.666 или у просјеку 2.650 корисника мјесечно, додаје се у саопштењу.
