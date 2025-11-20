Logo
Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града

Извор:

АТВ

20.11.2025

13:05

Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић истакла је да је дан уласка славне српске војске у Бањалуку 1918. један је од најзначајнијих датума у историји града на Врбасу, али и српског народа западно од ријеке Дрине.

''Са поносом смо данас обиљежили 107 годишњицу тог великог националног подвига, сјећајући се хероја који су нашем народу на овим просторима извојевали слободу која је увијек била и остала наш највећи идеал'', навела је Цвијановић.

Таг:

Жељка Цвијановић

