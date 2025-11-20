Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града

Извор:
АТВ
20.11.2025
13:05
Коментари:2
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић истакла је да је дан уласка славне српске војске у Бањалуку 1918. један је од најзначајнијих датума у историји града на Врбасу, али и српског народа западно од ријеке Дрине.
''Са поносом смо данас обиљежили 107 годишњицу тог великог националног подвига, сјећајући се хероја који су нашем народу на овим просторима извојевали слободу која је увијек била и остала наш највећи идеал'', навела је Цвијановић.
Република Српска
17 ч0
Република Српска
1 д6
Република Српска
1 д1
БиХ
2 д0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч4
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
02
15
58
15
55
15
54
15
47
Тренутно на програму