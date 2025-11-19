Logo
Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао

АТВ

19.11.2025

14:01

6
Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао
Фото: Srna

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић коментаришући случај смјене Влада Ђајића поручује да је СНСД као одговорна странка политички реаговала и да је остало на другим органима. Ипак, поручује да је свима јасно да је нешто темпирано с намјером да се произведе штета.

"Ако погледате све што се дешава имате двије ствари. Да можете политички да реагујете, што смо урадили. И коначно, ми као СНСД смо партија која се бори политикама, а не снимцима. Исто тако као одговорна партија разумијемо да осим политичких одлука постоји и дио који треба да се односи на рад надлежних органа на који не утичемо. Важно је да поручимо да смо у Бањалуци да биљежимо одличне резултате. Желимо и у недјељу да покажемо ту снагу коју СНСД показује овдје и да то јесте резултат нашег организованог рада, али исто тако и грешака које долазе из локалних власти које трче из грешке у грешку", каже Цвијановић.

Она поручује да не сматра да су ово начини за обрачуне.

"Не желим да указујем око саме ове ситуације. Свима ја јасно да је нешто темпирано с намјером да се произведе штета. Као одговорна партија можемо да одговоримо само на овај начин. Један је политички, а други да дамо простор органима да раде свој посао. Оно што још можемо закључити намеће се утисак да ће бити много ствари које треба овдје довести у ред. Да видимо шта се то стварно десило и шта је стварна позадина онога чему смо могли да свједочимо данас преко снимка", каже Цвијановић.

Вјерује, како каже, да противничка страна ликује, а да ће СНСД пружити снажан одговор који ће показати организованост и коначну побједу СНСД-ове политике.

"Подршка народа је ту. Сигурна сам да када превазиђемо ове наметнуте проблеме, долази нам најбољи период за Републику Српску. И то зато што ће политика СНСД-а управљати процесима", поручила је Цвијановић.

СНСД

Жељка Цвијановић

Владо Ђајић

