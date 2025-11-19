Logo
Нетачне тврдње да мљекари неће имати премију од 2028. године

19.11.2025

12:17

Коментари:

0
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске оштро одбацује наводе појединаца да произвођачи млијека од 2028. године неће моћи да остваре право на премију за произведено млијеко.

Министарство је навело да такве инсинуације које су се појавиле у протекла два дана у вези са приједлога - израде Програма узгоја говеда у Републици Српској 2026-2030. године, нису истините, нити правно утемељене, те се од њих оштро ограђује.

- Оштро одбацујемо све тврдње које имају за циљ да наруше углед и повјерење према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, доведу у заблуду произвођаче млијека и меса у Републици Српској, те створе погрешну слику о активностима ресорног министарства, искључиво у погледу узгојно-селекцијског рада у сектору говедарства - саопштено је из Министарства.

У саопштењу позивају заинтересоване стране - произвођаче млијека да се информишу искључиво из провјерених извора и да се уздрже од преурањених закључака на основу тумачења појединаца.

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске ће и убудуће пружати све релевантне информације и остаје отворено за дијалог са свим произвођачима и јавношћу - закључује се у саопштењу.

mljekarstvo

premije

