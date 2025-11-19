Logo
Large banner

Додик разријешио Ђајића свих функција

19.11.2025

11:23

Коментари:

10
Додик разријешио Ђајића свих функција
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да се предсједник ГрО СНСД Бањалука Владо Ђајић сам разријешио свих функција након што је објављен видео снимак у којем Ђајић присуствује ситуацији која укључује наркотике.

"Као и сви, јутрос сам упознат са снимком у којем се Владо Ђајић налази у разговору и присуствуje ситуацији која укључује наркотике. Такво понашање је апсолутно неприхватљиво за мене као предсједника СНСД-а. СНСД не може и неће толерисати било какву повезаност с криминалом, а посебно не с наркотицима. Ђајић је тим поступком сам себе разријешио са свих функција. Наша политика своје темеље има у најбољим особинама нашег народа и мора то и да остане - без изузетака", рекао је Додик.

goran maricic

Бања Лука

Ђајић смијењен: Маричић на челу бањалучког СНСД-а

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Владо Ђајић

СНСД

Коментари (10)
Large banner

Више из рубрике

За суфинансирање научних публикација 110.000 КМ

Република Српска

За суфинансирање научних публикација 110.000 КМ

3 ч

0
У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

Република Српска

У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

4 ч

0
Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

Република Српска

Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

4 ч

0
Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

Република Српска

Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

14

01

Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

14

01

Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао

13

46

'ПарлАТВмент': Разговор са Вилијамом Монтгомеријем

13

43

Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner