Додик разријешио Ђајића свих функција

19.11.2025
11:23
Коментари:10
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да се предсједник ГрО СНСД Бањалука Владо Ђајић сам разријешио свих функција након што је објављен видео снимак у којем Ђајић присуствује ситуацији која укључује наркотике.
"Као и сви, јутрос сам упознат са снимком у којем се Владо Ђајић налази у разговору и присуствуje ситуацији која укључује наркотике. Такво понашање је апсолутно неприхватљиво за мене као предсједника СНСД-а. СНСД не може и неће толерисати било какву повезаност с криминалом, а посебно не с наркотицима. Ђајић је тим поступком сам себе разријешио са свих функција. Наша политика своје темеље има у најбољим особинама нашег народа и мора то и да остане - без изузетака", рекао је Додик.
