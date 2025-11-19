У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

19.11.2025
10:05
Коментари:0
У оквиру Форума под називом „Колаборативне иновације у модерној индустрији услуга између државе, образовних установа, предузећа и друштва“, у пекиншком дистрикту Чанпинг 18. новембра одржана је презентација кључних секторских индустрија и повезаних модела образовања кадрова из Босне и Херцеговине (БиХ). Догађај је организовала Економска федерација кинеских комерцијалних акционарских предузећа, а међу земљама учесницима форума нашла се и БиХ.
Форум је окупио око 200 учесника – представнике кинеских компанија, јавних институција, академске заједнице и научно-истраживачких установа. Циљ скупа био је да се кинеским партнерима представе могућности индустријских сектора у земљама учесницама, укључујући БиХ, као и подршка коју образовни системи пружају у развоју стручног и квалификованог кадра.
Амбасадор БиХ у Кини, Синиша Берјан, у свом обраћању је нагласио значај оваквих иницијатива за унапређење економске сарадње између двије земље. Током презентације амбасадор је представио индустријску и енергетску структуру БиХ, пословни амбијент, доступне фискалне олакшице, образовни систем, као и научно-истраживачке капацитете земље.
Догађај је пружио свеобухватан увид у стање секторских индустрија у БиХ и отворио простор за директне разговоре између кинеских партнера и представника Амбасаде БиХ, током којих су разматрани конкретни модели будуће сарадње.
Учесници су изразили високо задовољство организацијом и садржајем догађаја, истичући да овакве иницијативе значајно доприносе јачању економских веза и продубљивању међусобног разумијевања између Кине и земаља партнерa.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
15 ч1
Најновије
Најчитаније
14
04
14
01
14
01
13
46
13
43
Тренутно на програму