Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

Извор:

СРНА

19.11.2025

09:47

Коментари:

0
Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да у току предизборне кампање у Српској до сада није било пријављених инцидената, те да Министарство унутрашњих послова обезбјеђује изборни материјал.

''Не постоји институција која може боље да заштити интегритет предстојећих избора који су, нажалост, наметнути, али МУП ће показати да у Српској постоји демократски амбијент - поручио је Будимир за Срну.

зелјко будимир

Република Српска

Будимир: Тендер поништен због додатне анализе техничких детаља, а не притиска

Он је нагласио да ће свако евентуално негативно дјеловање бити санкционисано у складу са законима.

Будимир је поручио да МУП Републике Српске предузима све мјере и радње да предстојећи пријевремени избори за предсједника Српске протекну у демократској и безбједној атмосфери, те да не очекује никакво нарушавање јавног реда и мира.

''Формирали смо Штаб и наш задатак је да избори, као један демократски механизам, у недјељу (23. новембра) буду спроведени до краја'', рекао је Будимир.

