Каран: Борба за институције је борба за Српску

18.11.2025

18:59

Коментари:

0
Додик Каран Костајница
Фото: СРНА

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изворима Синиша Каран рекао је вечерас у Костајници да је борба за институције борба за Републику Српску.

Каран је нагласио да предстојећи избори нису обични избори, него их треба схватити као референдум за очување републике Српске.

Полиција Црна Гора

Регион

У пошиљци из Америке пронађено 1,8 килограма марихуане

- Само народ може да одлучује како ће живјети. Срби имају право да одлучују и то ће показати 23. новембра - рекао је Каран на предизборном скупу у Костајници и додао да се борба за Српску води већ 30 година, од потисивања Дејтонског споразума.

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да без државе нема слободе, те да само незаинтересован народ може да чека лошу судбину.

Додик је навео да је глас за Синишу Карана на предстојећим изборима глас за Републику Српску, додајући да сваки српски глас који није за Карана јесте глас за Кристијана Шмита.

Radar

Бања Лука

Још један радар у Бањалуци почео с радом

Он је истакао да се против њега водио политички процес, јер се успротивио одузимању имовине Републике Српске и формирању мигрантских кампова у Српској.

Додик је рекао да је Република Српска стабилна на унутрашњем плану,да измирује све обавезе, реализује инвестиције, има стабилност у здравству, просвјети, полицији и привреди.

Говорећи о плановима за развој ове локалне заједнице, Додик је рекао да ће идуће године Костајница добити 500.000 КМ за асфалтирање сеоских и прилазних путева и 300.000 КМ ове и идуће године за изградњу парохијског дома.

свиња свиње

Друштво

Месари у Бањалуци кукају због свињокоља: Има ли болести?

Додик је најавио и санацију магистралног пута према Козарској Дубици и Новом Граду.

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

