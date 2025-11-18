У пошиљци из Америке пронађено 1,8 килограма марихуане

Извор:
СРНА
18.11.2025
18:47
Царинска испостава Поште Црне Горе обавијестила је службенике Одјељења безбједности Подгорица да се у пошиљци из САД упућеној на име Б.К. из Зете налазе три пе-ве-це паковања са садржајем за који се сумња да је марихуана укупне масе 1,8 килограма.
Управа полиције Црне Горе саопштила је да је пошиљку контролисао царински инспекторат и утврдио овако чињенично стање.
Полицијски службеници Одјељења безбједности Подгорица поднијели су кривичну пријаву против особе из Зете због сумње да је извршио кривично дјело неовлашћена производња, држање и стављање у промет дроге.
Након утврђивања идентитета овога лица – Б.К. /25/ из Зете повратно је информисан поступајући тужилац, након чега је извршен и претрес стана и других просторија које користи Б.К.
Претресом је пронађен добош за складиштење муниције, дробилица са траговима биљне материје за коју се сумња да је марихуана, као и мања количина ове дроге. Осим тога, од овога лица одузето је средство за комуникацију, те су у службеним просторијама предузете полицијско тужилачке активности у односу на ово лице.
