Убаците влажну марамицу у машину за прање веша: Крајњи резултат ће вас одушевити

Извор:

Крстарица

18.11.2025

18:23

Фото: Pexels

Да ли сте знали да просјечна особа проведе око четири сата недјељно перући веш? Вјерујемо да сте запањени овим податком јер данашње машине за прање веша практично све раде саме. Али понекад им је потребна ваша помоћ. На срећу, имам савршен трик да побољшате резултате вашег прања.

Овај начин прања посебно ће користити власницима кућних љубимаца, као и онима који имају пуно тамне одјеће, а подразумијева стављање влажне марамице у машину за прање веша прије пуњења. Резултати ће бити видљиви одмах и заиста ће премашити очекивања – осјећа ће бити без длачица јер влажне марамице дјелују као ‘упијајуће’.

Породица преминула у хотелу

Свијет

Откривен узрок смрти четворочлане породице

Како то учинити исправно?

Важно правило је да у машину за прање веша не стављате више од 3 влажне марамице (отприлике 7 до 8 килограма веша). Када бубањ почне да се окреће, влажне марамице ће се мијешати у одјећу и покупити длаке и длачице. Треба користити нову влажну марамицу коју сте вадили из паковања при сваком прању.

Оно што је важно јесте да су влажне марамице довољно јаке да се не распадну током циклуса прања. То лако можете провјерити покушајем да их поцијепате рукама. Ако не успијете или вам треба много снаге, онда су довољно јаке. Никада немојте користити папирне убрусе умјесто влажних марамица. У противном, оне ће се оне распасти и учинити да веш има више мрвица и изгледа лошије. Ни марамице за уклањање шминке неће помоћи.

Навијачи БиХ у Бечу

Фудбал

Беч под опсадом због БиХ: Десетине хиљада на улицама

Ако не желите да ваша одјећа упије мирис влажних марамица, изаберите антибактеријске или без мириса, а можете ставити још омекшивача да бисте прикрили мирис.

