Logo
Large banner

Сутра гласање о избору нове владе привремених приштинских институција

Извор:

Танјуг

18.11.2025

17:53

Коментари:

0
Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Скупштина привремених приштинских институција сазвала је за сутра сједницу на којој ће се гласати о избору нове владе мандатара Гљаука Коњуфце.

Сједница ће почети у 14 часова, наводи се у саопштењу парламента привремених приштинских институција, преноси портал Репортери.

Горан Селак

Република Српска

Селак: Немам примједби на рад судија и тужилаца

Уочи те сједнице, биће одржана сједница на чијем ће дневном реду бити приједлог буџета за наредну годину.

Предсјеница привремених приштинских институција Вјоса Османи повјерила је мандат за састав владе Коњуфци, са роком који истиче сутра.

Подијели:

Таг:

Priština

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

Свијет

Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

2 ч

0
Невријеме у Колашину

Регион

Снажно невријеме погодило Црну Гору: Бујица однијела мост

2 ч

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Свијет

Да ли је жива: Мајка Ане Волш проговорила након преокрета на суђењу

2 ч

0
Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

Сцена

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

2 ч

0

Више из рубрике

Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

Србија

Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

3 ч

1
Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Србија

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

3 ч

0
Преминуо Драган Шкорић

Србија

Преминуо Драган Шкорић

5 ч

0
Зара повлачи производ са српског тржишта

Србија

Зара повлачи производ са српског тржишта

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

04

Рада Манојловић проговорила о приватном животу, па поменула Милана Станковића: ''Обоје смо имали проблем''

19

53

Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

19

52

Гастоз подијелио најдивније вијести: Тичу се малене Ленке

19

51

Тијело дјечака (6) пронађено обезглављено, ухапшена мајка

19

45

Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner