Сутра гласање о избору нове владе привремених приштинских институција

Извор:
Танјуг
18.11.2025
17:53
Коментари:0
Скупштина привремених приштинских институција сазвала је за сутра сједницу на којој ће се гласати о избору нове владе мандатара Гљаука Коњуфце.
Сједница ће почети у 14 часова, наводи се у саопштењу парламента привремених приштинских институција, преноси портал Репортери.
Република Српска
Селак: Немам примједби на рад судија и тужилаца
Уочи те сједнице, биће одржана сједница на чијем ће дневном реду бити приједлог буџета за наредну годину.
Предсјеница привремених приштинских институција Вјоса Османи повјерила је мандат за састав владе Коњуфци, са роком који истиче сутра.
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
20
04
19
53
19
52
19
51
19
45
Тренутно на програму