Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

18.11.2025
До краја дана Србија ће се наћи на удару снажног невремена, које ће бити пропраћено екстремном количином падавина попут ледене кише и снијега.
Како се наводи у временској прогнози вјетар ће током дана бити умјерен и јак, док ће послије подне бити у слабљену, уз највише температура од 7 до 12 степени Целзијуса.
Такође, Републички хидрометеоролошки завод Србије објавио је и метеоролошко упозорење на велику количину падавина на југу, југозападу и југоистоку земље.
"Данас и сутра (18 - 19.11.) облачно и осјетно хладније са кишом, која ће на подручју југозападне, јужне и југоисточне Србије бити и обилнија, па се локално на подручју Косова и Метохије очекује од 50 до 100 милиметара за 48 сати, а у регионима југозападне и југоисточне Србије од 30 до 60 милиметара за 48 сати", наводи се у упозорењу РХМЗ.
Како се види на сајту "Времерадар" интензивније падавине у Србију стижу данас послије подне, а већ око 17 часова доћи ће до најобилнијих падавина. Најприје ће падавине захватити јужне и западне делове Србије.
Кишни облаци захватиће данас Врање, Ниш, Пирот, Лесковац, Прокупље, Куршумлију, Копаоник, Нови Пазар, Тутин, Сјеницу, Пријепоље, Прибој, Ивањицу, Прибој, Бајину Башту, Ужице, Пожегу, Чачак, Ваљево...
Осим кише, падавине које ће донијети снијег биће присутне на подручју од границе са Босном и Херцеговином, преко Мокре Горе, па све до Сјенице.
Такође, како се види на радарским снимцима осим кише и снијега, у току дана и ноћи падаће и ледена киша средње јаког интензитета, а температура ће у Ивањици пасти испод нуле.
Како ноћ буде одмицала, падавине ће постепено слабити, а већ сутра ујутру доћи ће до престанка падавина и разведравања.
