Logo
Large banner

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Извор:

Информер

18.11.2025

16:31

Коментари:

0
Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми
Фото: Танјуг/АП

До краја дана Србија ће се наћи на удару снажног невремена, које ће бити пропраћено екстремном количином падавина попут ледене кише и снијега.

Како се наводи у временској прогнози вјетар ће током дана бити умјерен и јак, док ће послије подне бити у слабљену, уз највише температура од 7 до 12 степени Целзијуса.

Изглед нове фабрике

Економија

Словачки гигант у Бањалуци гради 'фабрику будућности'

Такође, Републички хидрометеоролошки завод Србије објавио је и метеоролошко упозорење на велику количину падавина на југу, југозападу и југоистоку земље.

"Данас и сутра (18 - 19.11.) облачно и осјетно хладније са кишом, која ће на подручју југозападне, јужне и југоисточне Србије бити и обилнија, па се локално на подручју Косова и Метохије очекује од 50 до 100 милиметара за 48 сати, а у регионима југозападне и југоисточне Србије од 30 до 60 милиметара за 48 сати", наводи се у упозорењу РХМЗ.

Како се види на сајту "Времерадар" интензивније падавине у Србију стижу данас послије подне, а већ око 17 часова доћи ће до најобилнијих падавина. Најприје ће падавине захватити јужне и западне делове Србије.

Кишни облаци захватиће данас Врање, Ниш, Пирот, Лесковац, Прокупље, Куршумлију, Копаоник, Нови Пазар, Тутин, Сјеницу, Пријепоље, Прибој, Ивањицу, Прибој, Бајину Башту, Ужице, Пожегу, Чачак, Ваљево...

Осим кише, падавине које ће донијети снијег биће присутне на подручју од границе са Босном и Херцеговином, преко Мокре Горе, па све до Сјенице.

илу-москва-31102025

Свијет

У Москви измјерено рекордних 9,9 Целзијусових степени

Такође, како се види на радарским снимцима осим кише и снијега, у току дана и ноћи падаће и ледена киша средње јаког интензитета, а температура ће у Ивањици пасти испод нуле.

Како ноћ буде одмицала, падавине ће постепено слабити, а већ сутра ујутру доћи ће до престанка падавина и разведравања.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Вријеме

Kiša

Снијег

ledena kiša

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кисели купус

Савјети

Како да правилно замрзнете кисели купус?

1 ч

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Здравље

Новак Ђоковић открио које три ствари не једе

1 ч

0
Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке

Свијет

Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке

1 ч

0
Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци

Хроника

Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци

1 ч

0

Више из рубрике

Преминуо Драган Шкорић

Србија

Преминуо Драган Шкорић

3 ч

0
Зара повлачи производ са српског тржишта

Србија

Зара повлачи производ са српског тржишта

3 ч

0
Обезбјеђење ресторана у Земуну претукло госта због дрес кода, љекари му се боре за живот

Србија

Обезбјеђење ресторана у Земуну претукло госта због дрес кода, љекари му се боре за живот

5 ч

0
policija Srbija

Србија

Велика акција полиције: Ухапшено 18 особа, ево за шта се сумњиче

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner