Преминуо Драган Шкорић

Академик Драган Шкорић, инжењер пољопривреде и генетичар, преминуо је у 88. години у Новом Саду, саопштено је из Српске академије наука и уметности /САНУ/.
Из САНУ наводе да је Шкорић својим стручним, педагошким и научним радом дао изузетан допринос развоју српске пољопривреде, а да је његов одлазак велики губитак за САНУ и свеукупно друштво.
Шкорић је рођен 1937. године у Кореници, а дипломирао је 1963. на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
До пензионисања је радио на Институту за пољопривредна истраживања у Новом Саду, а предавао је на Пољопривредном факултету у том граду.
У звање професора емеритуса на Универзитету у Новом Саду изабран је 2008. године.
У оквиру САНУ био је предсједник Академијског одбора за село и члан Академијског одбора "Животна средина".
Предсједавао је и Одбором за флору и вегетацију од 2004. до 2011. године.
