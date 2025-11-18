Logo
Преминуо Драган Шкорић

Извор:

СРНА

18.11.2025

14:17

Преминуо Драган Шкорић
Фото: Pixabay

Академик Драган Шкорић, инжењер пољопривреде и генетичар, преминуо је у 88. години у Новом Саду, саопштено је из Српске академије наука и уметности /САНУ/.

Из САНУ наводе да је Шкорић својим стручним, педагошким и научним радом дао изузетан допринос развоју српске пољопривреде, а да је његов одлазак велики губитак за САНУ и свеукупно друштво.

Шкорић је рођен 1937. године у Кореници, а дипломирао је 1963. на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

До пензионисања је радио на Институту за пољопривредна истраживања у Новом Саду, а предавао је на Пољопривредном факултету у том граду.

У звање професора емеритуса на Универзитету у Новом Саду изабран је 2008. године.

У оквиру САНУ био је предсједник Академијског одбора за село и члан Академијског одбора "Животна средина".

Предсједавао је и Одбором за флору и вегетацију од 2004. до 2011. године.

