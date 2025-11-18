Минић: Петровић се мало уморио на овом послу и ради на неки начин стереотипно

Извор:
АТВ
18.11.2025
13:36
Коментари:3
Лука Петровић се мало уморио на овом послу и ради на неки начин стереотипно, рекао је премијер Републике Српске Саво Минић те додао да до краја ове године неће бити поскупљења струје у Српској.
"Нисам био информисан о захтјеву генералног директора Електропривреде Републике Српске Луке Петровића о поскупљењу струје који је упућен регулатору. Петровић се мало уморио на овом послу и ради на неки начин стереотипно", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да није спорно упутити захтјев за поскупљење струје, али да за тако нешто мора постојати сагласност Владе и разговор са социјалним партнерима.
"Бићемо и даље најповољнији када је ријеч о цијени струје, а ако буде морало доћи до поскупљења, не смије бити угрожена привреда, нити грађани који су социјално угрожени", додао је Минић.
