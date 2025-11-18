Logo
Large banner

Минић: Петровић се мало уморио на овом послу и ради на неки начин стереотипно

Извор:

АТВ

18.11.2025

13:36

Коментари:

3
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: screenshot

Лука Петровић се мало уморио на овом послу и ради на неки начин стереотипно, рекао је премијер Републике Српске Саво Минић те додао да до краја ове године неће бити поскупљења струје у Српској.

"Нисам био информисан о захтјеву генералног директора Електропривреде Републике Српске Луке Петровића о поскупљењу струје који је упућен регулатору. Петровић се мало уморио на овом послу и ради на неки начин стереотипно", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

vlada republike srpske

Економија

Видовић: ЕРС није поднијела захтјев Влади Српске за поскупљење струје

Он је истакао да није спорно упутити захтјев за поскупљење струје, али да за тако нешто мора постојати сагласност Владе и разговор са социјалним партнерима.

Струја

Економија

Електропривреда тражи повећање цијене струје и измјену опсега потрошње

"Бићемо и даље најповољнији када је ријеч о цијени струје, а ако буде морало доћи до поскупљења, не смије бити угрожена привреда, нити грађани који су социјално угрожени", додао је Минић.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Лука Петровић

struja

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Квар у кол-центру УКЦ Српске, моле се пацијенти за стрпљење

Република Српска

Квар у кол-центру УКЦ Српске, моле се пацијенти за стрпљење

2 ч

0
Додик: Шаровић потврдио оно што знамо, постоји коалиција Шмит-Сарајево-опозиција

Република Српска

Додик: Шаровић потврдио оно што знамо, постоји коалиција Шмит-Сарајево-опозиција

2 ч

5
Минић: Влада и Српска вјерују у МУП, они су сигурност у тешким временима

Република Српска

Минић: Влада и Српска вјерују у МУП, они су сигурност у тешким временима

2 ч

0
Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

Република Српска

Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

14

37

Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

14

32

Какво ће бити вријеме сутра?

14

30

Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

14

21

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија: Јапан упозорава своје грађане у Кини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner