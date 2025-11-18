Logo
Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

Извор:

СРНА

18.11.2025

11:18

Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји
Фото: АТВ

Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић рекао је да изјава Мирка Шаровића да БиХ треба да остане једина држава у Европи са колонијалним управником најбољи је доказ онога што СНСД мјесецима говори: постоји коалиција Шмит–Сарајево–опозиција из Републике Српске и њихов заједнички кандидат зове се Бранко Блануша.

''Након овог иступа, СДС више нема гдје да се сакрије. Ако желе да спасу бар дјелић политичког образа, дужни су да се ограде од ријечи свог дугогодишњег предсједника или да признају да дијеле његов став да Српска треба да има врховног надзорника умјесто демократије'', истакао је Амиџић.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Рјешење проблема БХРТ-а је у смјени менаџмента

Он је указао да грађани сада виде оно што су у опозицији покушали да сакрију: избор између Синише Карана и Блануше није само избор кандидата, већ избор између опстанка Републике Српске и њене предаје Шмиту.

''Само глас за Карана значи глас за Српску, за слободу, за устав и за народ'', поручио је Амиџић за Срну.

Срђан Амиџић

СНСД

Кристијан Шмит

Mirko Šarović

