Амиџић: Драго ми је што је Предсједништво БиХ усвојило буџет без икаквих измјена

Извор:

СРНА

11.11.2025

15:47

Коментари:

0
Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић оцијенио је да важно што је Предсједништво БиХ, на приједлог ресорног министарства, данас једногласно усвојило буџет институција и међународниих обавеза БиХ за ову годину који је уставан, законит и проводив.

"Драго ми је што је Предсједништво БиХ усвојило буџет који је предложило Министарство финансија и трезора без икаквих измјена", рекао је Амиџић новинарима.

Према његовим ријечима, с обзиром на то да је ријеч о крају године посебно је битно да ће институције у БиХ моћи нормално да функционишу, као и да ће постојати могућност да на законит начин буде исплаћена једнократна накнада запосланима у заједничким институцијама од 1.000 КМ, са порезима и доприносима према усвојеном буџету.

Он је додао да је вишак средстава у буџету БиХ, унутар Министарства финансија и трезора, расподијељен за запослене у заједничким институцијама.

"Преузели смо и обавезу, када је ријеч о буџету за 2026. годину, да планирамо још једну једнократну накнаду у износу не мањем од 200 КМ, а очекујемо да ће то бити и знатно више", рекао је Амиџић.

Он сматра да је ово добар пут за повратак струци, закону и Уставу.

Амиџић је изразио задовољство што су сви чланови Предсједништва БиХ увидјели да буџет, предложен у марту, треба да добије подршку јавности.

"Сада је врло битно, с обзиром да је буџет упућен по хитној процедури, да се та процедура заврши што прије, да изађемо из режима привремног финансирања, али и да запослени у заједничким институцијама што прије добију већа примања, јер су овим буџетом предвиђена", навео је Амиџић.

Он је рекао да је могуће да, у складу са планираним средствима, буду повећани коефицијенти радницима са средњом стручном спремом.

"Ово је био нормалан процес који смо могли да завршимо још почетком године, а завршавамо га сада. Очекујем да ће и у парламенту БиХ бити усвојен на овакав начин", закључио је Амиџић.

Предсједништво БиХ данас је једногласно усвојило буџет институција и међународних обавеза БиХ за 2025. годину.

Предложени буџет износи 1,5 милијарди КМ, а у односу на ранији приједлог разликује се у томе да нема повећања средстава за Оружане снаге БиХ, Финансирање институција од културног значаја и средстава за враћање дугова БХРТ-а.

Након усвајања у Предсједништву, буџет иде у процедуру у Парламентарну скупштину БиХ.

Срђан Амиџић

Предсједништво БиХ

Министарство финансија

