Почела расправа о буџету институција

Извор:
СРНА
30.10.2025
12:56
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ почео је сједницу на којој ће посланици разматрати Приједлог буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.
Посланици ће овај приједлог разматрати у првом читању, по редовној процедури, након што је на прошлој сједници одбијен захтјев за разматрање по хитној и скраћеној процедури.
Утврђени оквир за финансирање институција БиХ за ову годину износи 1.570.500.000 КМ.
Укупни приходи, примици и финансирање институција БиХ у овој години износе 1.451.258.000 КМ, што је у односу на прошлу годину више за 180.718.000 КМ или 14 одсто.
Приходи за сервисирање спољног дуга БиХ износе 1.226.773.016 КМ, што је у односу на прошлу годину мање за 203.960.037 КМ или за 14 одсто.
Укупни расходи институција БиХ и сервисирање спољног дуга у буџету за ову годину износе 2.797.273.016 КМ и у односу на прошлу годину виши су за 11.139.963 КМ.
Уз приједлог буџета, предложен је и амандман који се односи на средства у износу од 5.000.000 КМ за спровођење пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
