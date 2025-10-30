Logo

Почела расправа о буџету институција

Извор:

СРНА

30.10.2025

12:56

Коментари:

0
Почела расправа о буџету институција
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ почео је сједницу на којој ће посланици разматрати Приједлог буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.

Посланици ће овај приједлог разматрати у првом читању, по редовној процедури, након што је на прошлој сједници одбијен захтјев за разматрање по хитној и скраћеној процедури.

Утврђени оквир за финансирање институција БиХ за ову годину износи 1.570.500.000 КМ.

Укупни приходи, примици и финансирање институција БиХ у овој години износе 1.451.258.000 КМ, што је у односу на прошлу годину више за 180.718.000 КМ или 14 одсто.

Приходи за сервисирање спољног дуга БиХ износе 1.226.773.016 КМ, што је у односу на прошлу годину мање за 203.960.037 КМ или за 14 одсто.

илу-багер-24092025

Србија

Багериста прекинуо радове због језивог открића

Укупни расходи институција БиХ и сервисирање спољног дуга у буџету за ову годину износе 2.797.273.016 КМ и у односу на прошлу годину виши су за 11.139.963 КМ.

Уз приједлог буџета, предложен је и амандман који се односи на средства у износу од 5.000.000 КМ за спровођење пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

Predstavnički dom parlamenta BiH

budžet

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дураковићу три и по године затвора за злочине на подручју Чајнича

БиХ

Дураковићу три и по године затвора за злочине на подручју Чајнича

2 ч

0
Амиџић позвао Представнички дом да подржи буџет БиХ

БиХ

Амиџић позвао Представнички дом да подржи буџет БиХ

2 ч

0
Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

БиХ

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

3 ч

0
Гогановић: Укидање санкција - побједа правде и демократије

БиХ

Гогановић: Укидање санкција - побједа правде и демократије

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner