Дураковићу три и по године затвора за злочине на подручју Чајнича

Суд БиХ првостепено је осудио команданта 43. бригаде такозване Армије БиХ Рамиза Дураковића на три године и шест мјесеци затвора за ратни злочин над цивилима српске националности на подручју Чајнича 1993. године.
Дураковићу је наведена првостепена пресуда изречена за убиство Даринке Пијевић и паљење кућа Рајка Пијевића и Милоша Пијевић.
Дураковић, који је држављанин Србије и Њемачке, оптужен је да је као командант 43. бригаде такозване Армије БиХ знао за почињене злочине, а није предузео неопходне и разумне мјере да казни починиоце.
Оптужница га је теретила за кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва, и то по Кривичном закону бивше СФРЈ, саопштено је из Тужилаштва БиХ на чији приједлог је потврђена оптужница.
