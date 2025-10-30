Logo

Ћорић од данас в.д. директора ИРБ-а

30.10.2025

11:54

Недељко Ћорић од данас је званично вршилац дужности директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, а као основни задатак навео је допринос јачању институционалних капацитета и даљем развоју једне од кључних финансијских институција Српске, саопштено је из ИРБ-а.

Ћорић је одржао и први састанак са члановима Управе ИРБ-а Републике Српске ради упознавања о тренутном стању у овој установи и дефинисања приоритетних активности у наредном периоду, наведено је у саопштењу.

Из ИРБ-а подсјећају да Ћорић посједује богато искуство стечено у приватном и јавном сектору које ће, како је истакнуто, примијенити у унапређењу процеса и увођењу нових, савремених рјешења.

Наводи се да ће ИРБ наставити да дјелује у правцу очувања стабилности финансијског система, подршке развојним и инвестиционим пројектима, као и промоције одговорног, транспарентног и ефикасног пословања, с циљем даљег економског напретка Републике Српске.

Надзорни одбор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Бањалука на јучерашњој сједници донио је одлуку о престанку мандата вршиоцу дужности директора ИРБ-а Републике Српске Бориса Кнежевића, те о именовању Недељка Ћорића на ту функцију.

