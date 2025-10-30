Минић: Послије укидања санкција услиједиће боља сарадња

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да послије укидања америчких санкција очекује бољу сарадњу САД и Српске која ће бити крунисана и "неким пословима".
"Ово је само један од кругова у којима се укидају санкције", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Он је оцијенио да је Српска имала срећу да се промјенила америчка администрација, што је довело до тога да се "иде ка једној нормали".
Минић је рекао да очекује да Република Српска има нормалне односе са међународним партнерима.
Он је указао да су људи из Српске само осванули на црним листама, те да је ријеч о беспредметном санкционисању лица.
Преварен пензионер: Наручио слушни апарат, добио звучнике
Министарство финансија САД укинуло је санкције предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим особама и предузећима које су уведене у вријеме претходне америчке администрације.
Минић је истакао је да ће се на сутрашњој сједници Савјета безбједности УН чути глас Републике Српске, чему ће допринијети руско предсједавање.
Минић је истакао да ће се на сједници указати на све оно што је Влада Републике Српске указала у свом извјештају, а то је генеза проблема у БиХ, те како српска страна види рјешење.
"Мислим да ће то бити једна подлога за будуће разговоре", оцијенио је Минић у изјави новинарима у Бањалуци.
Он је рекао да још нема неопходног разумијевања од чланица Савјета безбједности УН из Европе, те да сматра да неће бити неких великих помака али је оптимиста јер сматра да се одређени процеси не могу завршити за један дан или за једну сједницу.
Влада Српске упутила је извјештај Савјету безбједности УН, у којем је наведено да је демократски уставни поредак успостављен Дејтонским мировним споразумом, нажалост, измијењен и нарушен незаконитим диктаторским декретима различитих међународних високих представника.
Наглашено је да то најдрастичније чини актуелни самозванац - Кристијан Шмит.
Минић је истакао да је циљ одржавања Међународне конференције "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" да се додатно и ефикасно заштите учесници у саобраћају, првенствено у локалним срединама.
Минић је рекао новинарима у Бањалуци да статистике показују да се више саобраћајних удеса и несрећа дешава на локалним и регионалним путевима у односу на магистралне, ауто-путеве и брзе цесте.
"Сигуран сам да ће стручњаци на овом значајном скупу знати да препознају које су то мјере које могу допринијети безбједности саобраћаја на путевима у Српској", рекао је Минић уочи наведене конференције.
Он је подсјетио да се безбједност саобраћаја мора унаприједити у локалним заједницама Српске, јер су оне мјесто одвијања живота, рада вртића, школа, здравствених установа...
Минић је рекао да у том смислу треба радити и на унапређењу сваке врсте хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.
"Треба радити и на едукацији свих учесника у саобраћају, те активацији свега онога што може бити превентива у овој области. Сматрам да ћемо успјети да и са данашње конференције донесемо корисне и нове закључке, те мјере. А сигурно је да ће Влада то преточити у законска рјешења, ако буде потребно", рекао је Минић.
Он је подсјетио да статистике показују да је у Српској доста већи број возила, као и саобраћајних незгода и несрећа што је, како каже, позив за додатну одговорност надлежних структура у погледу безбједности.
Међународној конференцији "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" у Бањалуци присуствују министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић и други министри у Влади Српске, директор Агенције за безбједност саобраћаја Србије Бранко Стаматовић, директор Агенције за безбједност саобраћаја Српске Младен Драгосав, бројни професори, представници републичких институција и организација.
Организатори конференције су Министарство саобраћаја и веза и Агенција за безбједност саобраћаја, под покровитељством Владе Републике Српске, Савјета за безбједност саобраћаја Српске и Европског савјета за безбједност саобраћаја.
