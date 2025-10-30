Преварен пензионер: Наручио слушни апарат, добио звучнике

30.10.2025
10:17
Коментари:0
Упркос бројним упозорењима полиције и контролама, честе су преваре путем интернет куповине, а овога пута жртва је 70-годишњи мушкарац из Дарувара у Хрватској, који је наручио слушни апарат, а добио је два мала звучника.
Упркос бројним упозорењима полиције и контролама, честе су преваре путем интернет куповине, а овога пута жртва је 70-годишњи мушкарац из Дарувара у Хрватској, који је наручио слушни апарат, а добио је два мала звучника.
Хроника
Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци
Превару коју је доживио куповином путем друштвене мреже пријавио је полицији у уторак, 28. октобра, саопштила је Полицијска управа бјеловарско-билогорска, преносе хрватски медији.
Како је навео у пријави, старац је преварен за износ нешто мањи од 100 евра, колико је платио за производе који му нису стигли, пишу Независне новине.
Најновије
Најчитаније
11
26
11
17
11
17
11
10
11
09
Тренутно на програму