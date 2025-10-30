Logo

Преварен пензионер: Наручио слушни апарат, добио звучнике

30.10.2025

10:17

Преварен пензионер: Наручио слушни апарат, добио звучнике
Фото: Pexels

Упркос бројним упозорењима полиције и контролама, честе су преваре путем интернет куповине, а овога пута жртва је 70-годишњи мушкарац из Дарувара у Хрватској, који је наручио слушни апарат, а добио је два мала звучника.

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

Превару коју је доживио куповином путем друштвене мреже пријавио је полицији у уторак, 28. октобра, саопштила је Полицијска управа бјеловарско-билогорска, преносе хрватски медији.

Како је навео у пријави, старац је преварен за износ нешто мањи од 100 евра, колико је платио за производе који му нису стигли, пишу Независне новине.

