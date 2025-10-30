Logo

Стејт департмент образложио укидање санкција

30.10.2025

10:16

Иако се амерички Стејт департмент није званично оглашавао око разлога за укидање санкција предсједнику Милораду Додику, другим званичницима Српске и АТВ-у, одговорио је на питање Радија Слободна Европа око разлога за ову одлуку.

Санкције је увела Канцеларија за контролу стране имовине, које дјелује при Министарству финансија САД-а, које се такође није огласило поводом њиховог увођења.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

Како преноси РСЕ, разлози за укидање санкција су посљедње одлуке Народне скупштине Републике Српске, за које је речено да би требале побољшати стабилност Босне и Херцеговине.

"Конструктивне акције које су проведене посљедњих седмица у Народној скупштини Републике Српске требале би побољшати стабилност у Босни и Херцеговини и омогућиће партнерство са Сједињеним Америчким Државама базирано на заједничким интересима, економским потенцијалима и проспериту", стоји у одговору Стејт Департмента који је у сриједу упућен РСЕ.

