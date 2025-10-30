Стејт департмент образложио укидање санкција

Извор:
Иако се амерички Стејт департмент није званично оглашавао око разлога за укидање санкција предсједнику Милораду Додику, другим званичницима Српске и АТВ-у, одговорио је на питање Радија Слободна Европа око разлога за ову одлуку.
Санкције је увела Канцеларија за контролу стране имовине, које дјелује при Министарству финансија САД-а, које се такође није огласило поводом њиховог увођења.
Како преноси РСЕ, разлози за укидање санкција су посљедње одлуке Народне скупштине Републике Српске, за које је речено да би требале побољшати стабилност Босне и Херцеговине.
"Конструктивне акције које су проведене посљедњих седмица у Народној скупштини Републике Српске требале би побољшати стабилност у Босни и Херцеговини и омогућиће партнерство са Сједињеним Америчким Државама базирано на заједничким интересима, економским потенцијалима и проспериту", стоји у одговору Стејт Департмента који је у сриједу упућен РСЕ.
