Тришић Бабић: СДС се одрекао и Караџића и свих оснивача ове странке

29.10.2025
20:45
Коментари:0
СДС се одрекао и Радована Караџића и свих оснивача ове странке. СНСД се ни из имена странке није одрекао свог предсједника Милорада Додика. СНСД се ни предсједника Трампа није одрекао, чак кад је изгубио на изборима - навела је члан главног одбора СНСД, Ана Тришић Бабић.
Она је истакла да СНСД функционише по принципу сви за једног - један за све и то је предсједник Трамп препознао.
- Станивуковићу нека за наук, како ће проћи, буде то што је угасио странку која га је направила, као и то што нико од њених оснивача није хтио да с њим пређе у његов СС покрет - навела је Тришић Бабић, реагујући на на оптужбе опозиције да је "СНСД продао Републику Српску", преноси РТРС.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму