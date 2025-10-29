Logo

Тришић Бабић: СДС се одрекао и Караџића и свих оснивача ове странке

29.10.2025

20:45

Коментари:

0
Тришић Бабић: СДС се одрекао и Караџића и свих оснивача ове странке
Фото: Youtube / Printscreen

СДС се одрекао и Радована Караџића и свих оснивача ове странке. СНСД се ни из имена странке није одрекао свог предсједника Милорада Додика. СНСД се ни предсједника Трампа није одрекао, чак кад је изгубио на изборима - навела је члан главног одбора СНСД, Ана Тришић Бабић.

Она је истакла да СНСД функционише по принципу сви за једног - један за све и то је предсједник Трамп препознао.

- Станивуковићу нека за наук, како ће проћи, буде то што је угасио странку која га је направила, као и то што нико од њених оснивача није хтио да с њим пређе у његов СС покрет - навела је Тришић Бабић, реагујући на на оптужбе опозиције да је "СНСД продао Републику Српску", преноси РТРС.

Подијели:

Таг:

Ana Trišić Babić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Срђан Кевац о укидању санкција: Бићемо најбољи - сада још лакше

Република Српска

Срђан Кевац о укидању санкција: Бићемо најбољи - сада још лакше

2 ч

1
Извјештај Републике Српске - Кристијан Шмит није легитимни високи представник

Република Српска

Извјештај Републике Српске - Кристијан Шмит није легитимни високи представник

3 ч

1
Референдума ће бити, али се још не зна када тачно

Република Српска

Референдума ће бити, али се још не зна када тачно

3 ч

0
Ево када ћемо знати да ли ће бити избора у Српској

Република Српска

Ево када ћемо знати да ли ће бити избора у Српској

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

22

Исплата подстицајних средстава за 200 пољопривредника

22

13

Централне вијести 29.10.2025.

22

09

Бошњаци желе обиљежавање наводног злочина у Грабовици

22

02

Жељко Обрадовић рекао једну реченицу, након тога устао и отишао

21

41

Кошаркаши Партизана поражени од Хапоела у Евролиги

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner