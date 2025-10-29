Logo

Срђан Кевац о укидању санкција: Бићемо најбољи - сада још лакше

Извор:

АТВ

29.10.2025

20:11

Коментари:

1
Срђан Кевац о укидању санкција: Бићемо најбољи - сада још лакше
Фото: АТВ

Планови нису промијењени - бићемо најбољи, али сада још само лакше, рекао је генерални директор Алтернативне телевизије, Срђан Кевац поводом укидања санкција АТВ-у.

Кевац је у гостовању у Централним вијестима изјавио да је скидање АТВ-а с ОФАК-ове црне листе лијепа вијест за све раднике, и то чекајући добре вијести о добрим одбранама на фудбалској утакмици.

Добре вијести из Вашингтона донијеће много лакше функционисање и пословање АТВ-а која је 1.393 дана под санкцијама сваки дан информисала и забављала грађане, док јавност није могла ни да замисли с каквим изазовима се суочавала.

Одлазили су радници, али и нерадници, како је рекао Кевац, али одлазили су и клијенти. Већ данас зову и једни и други, стижу биографије и понуде за сарадњу, а с њима и ново доба за АТВ, на истом курсу и с истим циљем – бити најбољи.

Цијело гостовање директора АТВ-а можете погледати у видеу.

Подијели:

Тагови:

Срђан Кевац

Америчке санкције

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Извјештај Републике Српске - Кристијан Шмит није легитимни високи представник

Република Српска

Извјештај Републике Српске - Кристијан Шмит није легитимни високи представник

3 ч

1
Референдума ће бити, али се још не зна када тачно

Република Српска

Референдума ће бити, али се још не зна када тачно

3 ч

0
Ево када ћемо знати да ли ће бити избора у Српској

Република Српска

Ево када ћемо знати да ли ће бити избора у Српској

3 ч

0
Цвијановић са Макроном: Да се пониште механизми страног интервенционизма у БиХ

Република Српска

Цвијановић са Макроном: Да се пониште механизми страног интервенционизма у БиХ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

22

Исплата подстицајних средстава за 200 пољопривредника

22

13

Централне вијести 29.10.2025.

22

09

Бошњаци желе обиљежавање наводног злочина у Грабовици

22

02

Жељко Обрадовић рекао једну реченицу, након тога устао и отишао

21

41

Кошаркаши Партизана поражени од Хапоела у Евролиги

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner