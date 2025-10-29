Срђан Кевац о укидању санкција: Бићемо најбољи - сада још лакше

Извор:
29.10.2025
Планови нису промијењени - бићемо најбољи, али сада још само лакше, рекао је генерални директор Алтернативне телевизије, Срђан Кевац поводом укидања санкција АТВ-у.
Кевац је у гостовању у Централним вијестима изјавио да је скидање АТВ-а с ОФАК-ове црне листе лијепа вијест за све раднике, и то чекајући добре вијести о добрим одбранама на фудбалској утакмици.
Добре вијести из Вашингтона донијеће много лакше функционисање и пословање АТВ-а која је 1.393 дана под санкцијама сваки дан информисала и забављала грађане, док јавност није могла ни да замисли с каквим изазовима се суочавала.
Одлазили су радници, али и нерадници, како је рекао Кевац, али одлазили су и клијенти. Већ данас зову и једни и други, стижу биографије и понуде за сарадњу, а с њима и ново доба за АТВ, на истом курсу и с истим циљем – бити најбољи.
