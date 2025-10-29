Logo

Извјештај Републике Српске - Кристијан Шмит није легитимни високи представник

Извор:

АТВ

29.10.2025

19:20

Коментари:

1
Кристијан Шмит није легитимни високи представник, чуће то сви у Савјету безбједности УН-а.

У извјештају Републике Српске пише да његово именововање никада није добило сагласност Савјета безбједности, како то Дејтонски споразум налаже, нити је сагласност дала било која друга легитимна међународна институција. Позива се у Извјештају и на недавно објављени рад др Ивана Пепића са Универзитета у Женеви који објашњава зашто Шмитово незаконито именовање на ту функцију није тек пука процедурална грешка, него фундаментално одбацивање легитимног правног процеса.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Укидање америчких санкција Додику - одлична одлука

34. Извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједнињеник Нација

"Др Пепић пише: 'Улога Савјета безбједности УН у погледу именовања високог представника није ‘куртоазија’, него императив према Анексу 10. (Дејтонског споразума) и Резолуцији 1031. СБ УН. У овом случају, ПИК-ов једнострани поступак лишен је кључног правног утемељења”."

У Извјештају даље стоји да Шмитова нелегитимна и дестабилизујућа владавина мора да буде окончана, а његови декрети поништени. Шмитове непромишљене и апсурдне одлуке драстично су подигле тензије, изазивају кризе једну за другом у БиХ и спречавају развој демократских институција у земљи.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Шмит директно потврдио пристрасност једној страни у БиХ

34. Извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједнињеник Нација

"Како у свом јулском извјештају закључује Фондација Херитиџ: 'Свака појава инвазивне стране интервенције успорава самосталан развој кључних институција БиХ и погоршава односе између Бошњака, Хрвата и Срба'. Анализирајући политичку нестабилност у БиХ током Шмитовог мандата, др Пепић на сличан начин констатује сљедеће:

''(Суштински проблем је високи представник. Ниједан други међународни званичник не располаже тако широким законодавним и извршним овлашћењима без јасног правног мандата, било из обавезујућег међународног споразума или од Савјета безбједности УН.''

Предсједник Републике Српске је кривично гоњен на основу Шмитовом вољом наметнуте инкриминације, која је очигледно лишена ваљаности, пише у Извјештају. Тамо стоји да је предсједник Српске осуђен за кривично дјело које је лично Шмит измислио и наметнуо у јулу 2023. године, под називом: „неспровођење одлука високог представника“.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Сарајевска борба за Шмита, који треба да прикрије њихову неспособност

34. Извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједнињеник Нација

''Члан 7. Европске конвенције о људским правима гласи: 'Нико се не може сматрати кривим за кривично дјело извршено чињењем или нечињењем које, у вријеме када је извршено, није представљало кривично дјело по унутрашњем или домаћем праву”. Пошто кривично дјело за које је предсједник Републике Српске осуђен у вријеме наводног извршења није представљало кривично дјело ни по домаћем ни по међународном праву, осуђујућа пресуда је очигледно противправна.

Као позитиван примјер, у извјештају се наводи да су Сједињене Америчке Државе престале подржавати Шмитове одлуке. Нашла се у Извјештају и порука за ЕУ - Уколико ЕУ заиста жели да БиХ напредује на путу ка чланству у ЕУ и ако заиста поштује владавину права, мора одбацити Шмитово позивање на функцију високог представника.

Република Српска

Кристијан Шмит

visoki predstavnik

