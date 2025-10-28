Logo

Извјештај Владе Српске: Самозванац диктаторским декретима нарушава уставни поредак

Извор:

АТВ

28.10.2025

12:57

Коментари:

0
Фото: АТВ

Влада Републике Српске усвојила је Тридесет и четврти извјештај Савјету безбједности Уједињених нација који је, у име Републике Српске као потписнице свих анекса који чине Дејтонски споразум, генералном секретару УН и земљама чланицама Савјета безбједности, упутио предсједник Владе Републике Српске.

Тридесети и четврти извјештај Републике Српске Савјету безбједности УН односи се на период април - октобар 2025. године и у њему, као и у својим досадашњим извјештајима, Влада Републике Српске изражава своја виђења о кључним питањима и проблемима са којима се суочава БиХ, а у циљу разјашњавања својих становишта члановима Савјета безбједности и међународне заједнице.

zatvor robija

Свијет

Илију брат убио на рођендан: Тијело држао у купатилу

У Извјештају се још једном потврђује опредијељеност Републике Српске за Дејтонски споразум и позива на његову примјену у складу са изворним текстом, те указује да је демократски уставни поредак успостављен Дејтоном, нажалост, измијењен и нарушен незаконитим диктаторским декретима различитих међународних високих представника, а најдрастичније то чини актуелни самозванац – Кристијан Шмит.

Такође, у Извјештају се износи правна неутемељеност суђења предсједнику Републике Српске и саме судске одлуке, те низа поступака који нису засновани на закону усвојеном у Парламентарној скупштини у прописаном поступку, како то налаже Устав БиХ, већ искључиво на инкриминацији коју је Шмит лично измислио и наметнуо.

Никола Роквић

Сцена

Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши

На крају Извјештаја се наглашава да, у сусрет тридесетој годишњици Дејтонског споразума, сви којима је стало до стабилности и успјеха БиХ, се морају поново обавезати на досљедну примјену изричитих одредби Дејтонског споразума.

Цјелокупан текст 34. извјештаја Савјету безбједности Уједињених нација је доступан на интернет страници Владе Републике Српске на српском и енглеском језику.

