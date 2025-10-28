Додик у Минску са Лукашенком и Сијартом

28.10.2025
10:53
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик сусрео се данас у Минску са бјелоруским предсједником Александром Лукашенком и министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом.
Додик је претходно разговарао са са руским министром иностраних послова Сергејем Лавровом.
Подсјећамо, Додик борави у посјети Минску гдје се одржава трећа Међународна конференција о европској безбједности под називом "Глобални свијет - енигма евроазијске безбједности".
Минска међународна конференција о евроазијској безбједности окупила је делегације из више од 40 земаља и седам међународних организација, међу којим су и представници Републике Српске.
Главна тема дводневне конференције је "Глобални свјетски /не/ред и евроазијска безбједносна слагалица".
Скуп са одржава под покровитељством Министарства спољних послова Бјелорусије.
Најновије
Најчитаније
13
08
13
06
13
06
13
04
13
03
Тренутно на програму