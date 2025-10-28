Logo

Додик у Минску са Лукашенком и Сијартом

28.10.2025

10:53

Коментари:

0
Фото: РТРС

Предсједник Републике Српске Милорад Додик сусрео се данас у Минску са бјелоруским предсједником Александром Лукашенком и министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом.

Додик је претходно разговарао са са руским министром иностраних послова Сергејем Лавровом.

Подсјећамо, Додик борави у посјети Минску гдје се одржава трећа Међународна конференција о европској безбједности под називом "Глобални свијет - енигма евроазијске безбједности".

Минска међународна конференција о евроазијској безбједности окупила је делегације из више од 40 земаља и седам међународних организација, међу којим су и представници Републике Српске.

Милорад Додик и Петер Сијарто
Главна тема дводневне конференције је "Глобални свјетски /не/ред и евроазијска безбједносна слагалица".

Скуп са одржава под покровитељством Министарства спољних послова Бјелорусије.

Милорад Додик

Александар Лукашенко

Петер Сијарто

