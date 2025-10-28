Logo

Додик са Лавровом: Остајемо на високом нивоу сарадње

28.10.2025

Предсједник Републике Српске Милорад Додик састао се данас у Минску са руским министром иностраних послова Сергејем Лавровом.

Додик је, након званичног састанка са Лаворовом, рекао да је прва тема састанка била сједница Савјета безбједности УН и да је усаглашено да треба да буде продужен мандат Мисије Алтеа, што ће Русија подржати.

- Раније смо имали приговоре, они се односе на то да је та мисија у прошлости подлијегала захтјевима муслимана у БиХ, али то ће се разматрати у оквиру разговора на сједници СБ - рекао је Додик након састанка.

Он је навео да је важно да се овакви састанци одржавају у континуитету, подсјетивши да су се прошли пут састали у Москви, а сада у Минску на Међународној конференцији о безбједности.

Додик је рекао да је разговарано и о позиционирању високог представника који није високи представник.

Сергеј Лавров и Милорад Додик

Република Српска

Додик се састао са Лавровом у Минску

- Већ одраније је познато да ћемо ми, заједно са представницима руске Амбасаде, радити на томе да се извјештај усагласи - истакао је Додик.

Он је рекао да је с Лавровом разговарао "и о кретањима и у Републици Српској", те да је упознао шефа руске дипломатије да је стање у Српској стабилно.

- Они савршено добро знају све детаље око политички монтираног поступка - нагласио је Додик.

Он је рекао и да је данашњи састанак био прилика да захвали Лаврову и да разговарају о билатералним и другим односима који су за Српску веома важни.

- Остајемо на високом нивоу стратешке сарадње - нагласио је Додик, додајући да су се сагласили о свим отвореним питањима.

