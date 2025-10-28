Logo

Наставак суђења за злочин над 56 српских цивила у Јошаници

28.10.2025

06:58

Коментари:

0
Наставак суђења за злочин над 56 српских цивила у Јошаници
Фото: ATV

У Суду БиХ биће наствљено суђење за злочин над 56 српских цивила који су убијени на Никољдан 1992. године у фочанској мјесној заједници Јошаница.

Српске цивиле убиле су муслиманске снаге на кућном прагу или у збјегу.

dodik lavrov

Република Српска

Додик у Минску са Лавровом

Пред Судом БиХ од фебруара прошле године траје судски процес против 13 војних команданата такозване Армије РБиХ из Горажда и Вишеграда, који су оптужени за ратни злочин над српским цивлима.

Оптужница обухвата злочине почињене на подручју Фоче, Вишеграда и Чајнича од августа 1992. до фебруара 1993. године.

Подијели:

Таг:

Jošanica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вјенчаница млада вјенчање

Занимљивости

Тешка срамота: Младожења изговорио име бивше пред олтаром

10 ч

0
Одложено или отказано готово 3.800 летова

Свијет

Одложено или отказано готово 3.800 летова

10 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Очекујем другачију атмосферу на сједници Савјета безбједности

10 ч

0
Marke Konvertibilna marka Novac

Друштво

Не заборавите замијенити новчанице, рок истиче у децембру!

10 ч

0

Више из рубрике

Додик у Минску са Лавровом

Република Српска

Додик у Минску са Лавровом

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Очекујем другачију атмосферу на сједници Савјета безбједности

10 ч

0
''Референдум ће бити одржан''

Република Српска

''Референдум ће бити одржан''

11 ч

3
Додик у Минску са Лавровом

Република Српска

Додик у Минску са Лавровом

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

18

Украјинци снимали убиство сина руског генерала

09

14

Невјероватан призор: Камере снимиле "срце" урагана

09

13

Срушио се плафон на пијаци у Загребу

09

12

Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

09

03

Не смирује се ситуација у Подгорици: Навијачи Будућности најавили ново окупљање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner