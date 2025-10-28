Наставак суђења за злочин над 56 српских цивила у Јошаници

28.10.2025
06:58
У Суду БиХ биће наствљено суђење за злочин над 56 српских цивила који су убијени на Никољдан 1992. године у фочанској мјесној заједници Јошаница.
Српске цивиле убиле су муслиманске снаге на кућном прагу или у збјегу.
Пред Судом БиХ од фебруара прошле године траје судски процес против 13 војних команданата такозване Армије РБиХ из Горажда и Вишеграда, који су оптужени за ратни злочин над српским цивлима.
Оптужница обухвата злочине почињене на подручју Фоче, Вишеграда и Чајнича од августа 1992. до фебруара 1993. године.
