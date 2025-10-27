Одложено или отказано готово 3.800 летова

Извор:
СРНА
27.10.2025
22:52
Коментари:0
Готово 3.800 летова је одложено или отказано у Сједињеним Државама, док обустава рада администрације улази у четврту седмицу.
"Данас је каснило 3.658 летова, док је 119 отказано", наводи портал "Флајтавер" /FlightAware.com./
Готово 100 летова је одложено или отказано на међународном аеродрому "Џон Кенеди" у Њујорку.
У Атланти су се путници преко 500 летова суочили са кашњењима, док је у Шарлоту одложено више од 200 летова.
Амерички министар саобраћаја Шон Дафи изјавио је данас да ће контролори лета престати да примају плате 28. октобра.
Он је упозорио на нова кашњења и отказивања уколико се Конгрес не договори и усвоји закон буџету и оконча блокаду администрације.
Нова фискална година у САД почела је 1. октобра, али Конгрес није успио да одобри буџет, остављајући институције власти неспособном да функционише.
Обустава рада институција власти у САД подразумијева прекид рада неких владиних агенција које директно финансира Конгрес због недостатка буџета за нареду фискалну годину, што није неуобичајена ситуација.
Предсједник САД Доналд Трамп је раније најавио да би могао да искористи обуставу рада администрације да изврши масовно смањење броја запослених и плата.
Најновије
Најчитаније
22
54
22
52
22
42
22
36
22
31
Тренутно на програму