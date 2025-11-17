Logo
Ђоковић завршио сезону као четврти на свијету

17.11.2025

12:15

Ђоковић завршио сезону као четврти на свијету
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Српски тенисер Новак Ђоковић завршио је сезону као четврти на АТП листи, док је Шпанац Карлос Алкараз први упркос поразу од Италијана Јаника Синера у финалу завршног мастерса.

Посљедња АТП листа за ову годину објављена је данас, а Ђоковић заузима четврто мјесто са 4.830 бода.

Првопласирани Алкараз има 12.050 бодова, док је Синер иза њега са 11.500.

Новак Ђоковић

Тенис

Сјајна вијест за Ђоковића пред Аустралијан опен

На трећем мјесту је Александар Зверев са 5.160 поена, пети је Канађанин Феликс Оже Алијасим са 4.245 поена.

Шести је Американац Тејлор Фриц са 4.135 поена, седми Аустралијанац Алекс де Минор са 4.135, осми Италијан Лоренцо Музети са 4.040, девет Американци Бен Шелтон са 3.970 и десети Џек Дрејпер са 2.990 поена.

Када је ријеч о осталим српским тенисерима, Миомир Кецмановић је на 52. мјесту, Хамад Међедовић на 83, док је Ласло Ђере 99. на свијету.

