Синеров тренер одговорио Ђоковићу: "Најнижа форма људског знања"

13.11.2025
17:07
Коментари:0
Дарен Кејхил, тренер Јаника Синера, одговорио је на коментаре Новака Ђоковића у вези са допинг скандалом и суспензијом за Италијана раније током године.
Иако нигдје није директно споменуо српског тенисера, јасно је да је мислио на њега у својој објави на друштвеним мрежама.
Кејхилу се очигледно није свидјело оно што је Новак Ђоковић изјавио у интервјуу који је водио Пирс Морган.
Новак је у више наврата нагласио да саосјећа са Синером, али и да су околности под којим се све одвијало сумњиве и необичне, те да казна није била адекватна.
"Кад се то догодило, био сам у шоку, искрено. Заиста мислим да то није урадио намјерно, али је начин на који је цијели случај спроведен има бројне ‘црвене заставице’. Недостатак транспарентности, недосљедност, темпирање казне између слемова како их не би пропустио – знате, било је веома, веома чудно. Заиста ми се не свиђа како је случај вођен, а могли сте да чујете толико других играча – мушких и женских – који су имали сличне ситуације, а жалили су се у медијима", рекао је Ђоковић између осталог и додао:
"Желим да вјерујем да то није урадио намјерно, али наравно да је одговоран. То су правила, одговоран си кад се тако нешто догоди. Кад видиш неког за нешто веома слично или исто, они буду кажњени годинама, а он на око три мјесеци, то једноставно није у реду. Очигледно је да му није лако и имам осјећај емпатије и саосјећања према њему и мислим да је прегрмио таласе медија који се враћају свако мало. Он то подноси веома добро, зрело и стрпљиво. Свака му част за то. Дефинитивно није лако. У сред свега он доминира. Игра невјероватно и осваја слемове".
Убрзо се огласио Кејхил, који је на Инстаграму подијелио цитат некадашњег америчког политичара Била Буларда који је недвосмислено намијењен Ђоковићу.
"Мишљење је најнижа форма људског знања. Не захтјева никакву одговорност, никакво разумијевање. Највиша форма знања је емпатија, јер она захтијева од нас да суспендујемо свој его и живимо у туђем свијету", стоји у објави Кејхила.
November 13, 2025
За сада је на томе стао, а Новаковог одговора нема, нити ће га вјероватно и бити.
Тенис
21 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
19
19
15
19
06
19
04
19
04
Тренутно на програму