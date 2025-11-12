Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига

Извор:
Агенције
12.11.2025
08:35
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић говорио је о својим шансама да освоји 25. Грен слем титулу, а у новој ери тениса коју предводе Јаник Синер и Карлос Алкарас.
Иако одавно у позним играчким годинама, Новак је успијевао у сезони за нама да стигне до полуфинала на Грен слемовима, али би га ту увијек неко од њих двојице заустављао.
Хроника
Запаљен скупоцјени аутомобил, планула још 4 возила
Гостујући у емисији Пирса Моргана, Ђоковић је открио да испрва није ни желио да гледа њихове мечеве.
"Осјећао сам различите ствари. Најприје сам одбијао да гледам. Натјерали су ме јер је породица жељела да гледам. Када гледам тенис, то радите другачијим очима у односу на обичне навијаче. Исувише сам анализирао, а онда сам ушао у фазу дивљења. Није ми се то пуно пута дешавало, неколико пута када су Надал и Федерер играли. Можда четири или пет мечева у каријери", рекао је Ђоковић и додао:
"Свјестан сам шта се дешава. Мој најбољи и њихов најбољи ниво сада – они су бољи, то је реалност. Увијек сам вјеровао у ствари које су биле готово немогуће за остварити. Истренирам сам од раног доба да његујем самопоуздање. То ће ти донијети награду, у животу или спорту. Допустити да оствариш сан".
Свјестан је да му сат откуцава.
Занимљивости
Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?
"Ту је биологија, имам 38 година ускоро 39... Донекле вјерујем да сам Супермен који никада не може да се повриједи, буде слаб... Добио сам шамар од реалности посљедњих неколико година", наставио је Ђоковић.
На крају је дао директан одговор – вјерује ли да може до 25. Грен слем титуле?
"Гајим сумњу да могу да освојим још један Слем, нарочито против њих. Исто тако знам, докле год играм, није ме брига ко је на другој страни мреже кад изађем на терену. Вјерујем да сам бољи, да заслужујем побједу и урадићу све да до ње дођем. Његујем побједнички менталитет. Мој циљ је да сачувам тијело", закључио је Ђоковић.
Тенис
14 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму