Logo
Large banner

Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?

12.11.2025

08:31

Коментари:

0
Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?
Фото: Unsplash

На небу се дешава ријетак небески плес – конјункција Сатурна и Јупитера, која доноси енергију снажних промјена, изненадних прилика и унутрашњег препорода.

У наредних 17 дана среће, три хороскопска знака осјетиће прави талас благостања и напретка.

Детонација ракете Фламинго

Свијет

Издигла се печурка: Украјинци лансирали Фламинга

Моћна енергија космоса: Спој дисциплине и шансе

Ова ријетка конјункција, која траје до 28. новембра, доноси јединствену комбинацију ограничења и експанзије. Сатурн тражи ред и труд, док Јупитер награђује визију и храброст. За поједине знакове то значи конкретан финансијски добитак, нове пословне шансе и осјећај унутрашње сигурности.

Бик – финансијска стабилност на хоризонту

Бикови коначно добијају прилику да стабилизују финансије. Ако сте улагали труд у посао или пројекте, сада стиже заслужена награда.

Ковчег сахрана

Свијет

Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе

Савјет: Визуализујте тренутак када добијате потврду о уплати или нови уговор – то је енергија коју вам овај космички спој шаље.

Лав – вријеме је за креативни процват

Лавови улазе у период у којем њихова креативност доноси опипљиве резултате. Посебно они који се баве умјетношћу, маркетингом или вођењем тимова.

Савјет: Прихватите сваку прилику за сарадњу – сада вас могу препознати људи од утицаја и наградити ваш труд.

Водолија – ослобођење и нови почетак

Водолије ће осјетити снажан унутрашњи раст. Сатурн доноси структуру, а Јупитер шансу – заједно вам отварају врата ка новим пословним контактима и неочекиваним добицима.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Било које од моје дјеце може да буде предсједник у будућности

Савјет: Пригрлите промјене, одбаците страхове и дозволите себи нови почетак.

Како да искористите енергију конјункције?

● Будите спремни на брзе одлуке – прилике долазе изненада.

● Запишите циљеве – Сатурн воли дисциплину и јасне планове.

● Визуализујте успјех – Јупитер шири оно што замишљате.

Зашто је овај тренутак посебан?

Овај небески догађај дешава се након више деценија и траје свега 17 дана. То је космички „прозор могућности“ када се енергија ширења и дисциплине сударају, стварајући простор за велике животне преокрете.

Апел за помоћ свештенику

Друштво

Помозимо свештенику Богдану Стјепановићу из Бијељине, позовимо 1457

Закључак

Конјункција Сатурна и Јупитера није само астролошки феномен – то је позив да будете будни, храбри и одлучни.

Ако сте Бик, Лав или Водолија, наредних 17 дана среће могу бити ваш лични скок ка благостању и успјеху.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђина Џиновић се огласила након што је Харис открио да нису у нормалним односим

Сцена

Ђина Џиновић се огласила након што је Харис открио да нису у нормалним односим

3 ч

0
Дјевојчица (15) се бацила под воз због раскида са момком

Свијет

Дјевојчица (15) се бацила под воз због раскида са момком

3 ч

0
Српска богатија за 27 беба

Друштво

Српска богатија за 27 беба

3 ч

0
Дјечак (4) отрован канабисом

Свијет

Дјечак (4) отрован канабисом

3 ч

0

Више из рубрике

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

Занимљивости

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

15 ч

0
Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

Занимљивости

Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

17 ч

0
Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама

Занимљивости

Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама

17 ч

0
Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

Занимљивости

Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

11

35

Воле болну истину: Хороскопски знакови који не знају лагати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner