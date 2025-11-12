Издигла се печурка: Украјинци лансирали Фламинга

Извор:
Б92
12.11.2025
08:28
Коментари:0
Руски лучки град Туапсе на Црном мору, која је кључна за извоз руске нафте, потресле су експлозије након што је Украјина наводно употријебила своју нову домаћу ракету дугог домета "Фламинго".
Снимак приказује тренутак када огромна експлозија прожима главну руску нафтну луку након "монструозног" ракетног напада из Украјине.
У почетку се вјеровало да су напад на Туапсе извели кијевски пионирски морски дронови. Међутим, руски канали су спекулисали да је нови Фламинго Володимира Зеленског – у потпуности произведен у Украјини – распоређен.
Свијет
Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе
Телеграм канал "За слободу" саопштио је да експлозија указује на то да је "нешто ружичасто" детонирало близу кључног извозног пристаништа у црноморској луци.
Додатни доказ напада Фламинга био је џиновски кратер наводно изазван пројектилом који је промашио мету и погодио плажу.
Кратер је "очигледно направила веома тешка муниција, а не обичан камиказе дрон", објавио је руски медијски канал.
Ударни таласи од експлозија такође су оштетили имовину на обали.
Украјина је више пута напала руска нафтна посједовања, што је довело до пада извозних прихода, као и до високих цијена бензина и редова на бензинским пумпама.
Са дометом од 2.900 километара и бојевом главом од 1.150 килограм, Фламинго, у потпуности домаће производње, способан је да погоди дубоко у европском дијелу Русије, па чак и у западном Сибиру. Руска пријестоница Москва такође може бити погођена овом ракетом.
Свијет
Трамп: Било које од моје дјеце може да буде предсједник у будућности
Серијска производња ракете је у току у Карпатима, наводе извјештаји, а њена прва борбена употреба била је током љета.
Фламинго није подложан западном вету на његову употребу за нападе на циљеве унутар Русије, као што је случај са ракетама које испоручују САД, Велика Британија и Француска.
Наводно је отпоран на руско ометање електронског ратовања.
- صاروخ كروز أوكراني FP-5 Flamingo، أصاب ميناء Tuapse الروسي على البحر الأسود في Krasnodar، وهو مركز رئيسي لتصدير النفط. pic.twitter.com/5aWz4V1VRu— The President (@0President) November 12, 2025
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму