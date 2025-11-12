Logo
Издигла се печурка: Украјинци лансирали Фламинга

Извор:

Б92

12.11.2025

08:28

Коментари:

0
Детонација ракете Фламинго
Фото: Screenshot / X

Руски лучки град Туапсе на Црном мору, која је кључна за извоз руске нафте, потресле су експлозије након што је Украјина наводно употријебила своју нову домаћу ракету дугог домета "Фламинго".

Снимак приказује тренутак када огромна експлозија прожима главну руску нафтну луку након "монструозног" ракетног напада из Украјине.

У почетку се вјеровало да су напад на Туапсе извели кијевски пионирски морски дронови. Међутим, руски канали су спекулисали да је нови Фламинго Володимира Зеленског – у потпуности произведен у Украјини – распоређен.

Ковчег сахрана

Свијет

Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе

Телеграм канал "За слободу" саопштио је да експлозија указује на то да је "нешто ружичасто" детонирало близу кључног извозног пристаништа у црноморској луци.

Додатни доказ напада Фламинга био је џиновски кратер наводно изазван пројектилом који је промашио мету и погодио плажу.

Кратер је "очигледно направила веома тешка муниција, а не обичан камиказе дрон", објавио је руски медијски канал.

Ударни таласи од експлозија такође су оштетили имовину на обали.

Украјина је више пута напала руска нафтна посједовања, што је довело до пада извозних прихода, као и до високих цијена бензина и редова на бензинским пумпама.

Са дометом од 2.900 километара и бојевом главом од 1.150 килограм, Фламинго, у потпуности домаће производње, способан је да погоди дубоко у европском дијелу Русије, па чак и у западном Сибиру. Руска пријестоница Москва такође може бити погођена овом ракетом.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Било које од моје дјеце може да буде предсједник у будућности

Серијска производња ракете је у току у Карпатима, наводе извјештаји, а њена прва борбена употреба била је током љета.

Фламинго није подложан западном вету на његову употребу за нападе на циљеве унутар Русије, као што је случај са ракетама које испоручују САД, Велика Британија и Француска.

Наводно је отпоран на руско ометање електронског ратовања.

Украјина

Русија

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

raketa

