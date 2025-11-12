Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе

12.11.2025
Осамдесет четири особе су потражиле медицинску помоћ након што се срушила дрвена конструкција у округу Гудермес у Чеченији, саопштило је данас министарство здравства Чеченије.
- Након прегледа и пружене помоћи на мјесту несреће хоспитализована су 43 пацијента, од којих се два на одјељењу интензивне његе - наводи се у саопштењу чеченског министарства здравства и додаје да су остали повријеђени примљени на амбулантно лијечење, наводи агенција Интерфакс.
Неки пацијенти су пребачени у медицинске установе у Аргуну, Републички клинички центар А. А. Кадиров и у Ургентни центар.
Дан раније руски медији су објавили информацију о овој несрећи наводећи да је 40 људи повријеђено када се балкон приватне куће срушио на погребну поворку у селу Ишхој-Јурт.
