Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе

12.11.2025

08:14

Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе
Фото: Pixabay

Осамдесет четири особе су потражиле медицинску помоћ након што се срушила дрвена конструкција у округу Гудермес у Чеченији, саопштило је данас министарство здравства Чеченије.

- Након прегледа и пружене помоћи на мјесту несреће хоспитализована су 43 пацијента, од којих се два на одјељењу интензивне његе - наводи се у саопштењу чеченског министарства здравства и додаје да су остали повријеђени примљени на амбулантно лијечење, наводи агенција Интерфакс.

Неки пацијенти су пребачени у медицинске установе у Аргуну, Републички клинички центар А. А. Кадиров и у Ургентни центар.

Дан раније руски медији су објавили информацију о овој несрећи наводећи да је 40 људи повријеђено када се балкон приватне куће срушио на погребну поворку у селу Ишхој-Јурт.

Русија

незгода

