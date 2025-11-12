Logo
Трамп: Било које од моје дјеце може да буде предсједник у будућности

Извор:

СРНА

12.11.2025

08:14

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп признао је да би било које од његове дјеце могло да буде шеф државе у будућности.

"Мислим да би на одређени начин сви могли", рекао је Трамп у интервјуу за "Фокс њуз" одговарајући на питање које од његове дјеце би могло постати предсједник у будућности.

Трамп има петоро дјеце.

Апел за помоћ свештенику

Друштво

Помозимо свештенику Богдану Стјепановићу из Бијељине, позовимо 1457

Током Трамповог првог мандата, његова ћерка Иванка је званично била на позицији савјетника. Међутим, она се од тада повукла из политике.

Трампови синови Ерик и Доналд Млађи играли су активну улогу у његовој посљедњој предсједничкој кампањи. Трамп, такође, има ћерку Тифани и сина Барона, који тренутно студира на Универзитету у Њујорку.

