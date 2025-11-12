Трамп: Било које од моје дјеце може да буде предсједник у будућности

Извор:
СРНА
12.11.2025
08:14
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп признао је да би било које од његове дјеце могло да буде шеф државе у будућности.
"Мислим да би на одређени начин сви могли", рекао је Трамп у интервјуу за "Фокс њуз" одговарајући на питање које од његове дјеце би могло постати предсједник у будућности.
Трамп има петоро дјеце.
Током Трамповог првог мандата, његова ћерка Иванка је званично била на позицији савјетника. Међутим, она се од тада повукла из политике.
Трампови синови Ерик и Доналд Млађи играли су активну улогу у његовој посљедњој предсједничкој кампањи. Трамп, такође, има ћерку Тифани и сина Барона, који тренутно студира на Универзитету у Њујорку.
