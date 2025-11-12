Дјечак (4) отрован канабисом

Извор:
Четворогодишњи дјечак из италијанског града Арецо доведен је у хитну помоћ због сумње на тровање канабисом, након што је појео кекс припремљен с овом супстанцом.
Дјечаку је изненада позлило након чега је изгубио свијест. Љекари су у болници Сан Донато утврдили повишен ниво канабиноида у крви и урину дјетета, преноси Раи Уно.
Након што је мајка дјечака објаснила да је њен син јео кекс у кући бабе и дједа, започета је полицијска истрага.
Полицајци су утврдили да је слаткише припремио дјечаков ујак, тридесетогодишњи мушкарац без кривичног досијеа, али је раније пријављиван због злоупотребе дрога.
Претресом његове куће откривен је стакленик за узгој канабиса, у којем су се налазиле лампе, вентилатори и ђубриво, као и око 600 грама сушене марихуане.
Поред тога, у замрзивачу су пронађени и кекси са канабисом, који су били идентични онима које је дијете појело.
Мушкарац је приведен по налогу дежурног јавног тужиоца због посједовања, узгоја и производње наркотика.
